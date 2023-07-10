Сторонники ПЦУ захватили канонический собор УПЦ в Хмельницкой области УПЦ: раскольники захватили православный собор в Нетешине Хмельницкой области

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Последователи отделившейся Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», принадлежащий канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в городе Нетешин Хмельницкой области, говорится в Telegram-канале УПЦ. Уточняется, что захват произошел 9 июля.

Агрессивные сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» города Нетешин, — говорится в сообщении.

При этом заявляется, что захватчики от ПЦУ совершали «откровенно богохульные действия» и произносили оскорбительные замечания, которые, по мнению УПЦ, «фактически направлены на нарушение территориальной целостности Украины».

Согласно информации канонической церкви, раскольники появились в храме во время проведения богослужения. После его завершения, настоятель протоиерей Виктор Тышкун и другие священнослужители попытались вступить в диалог с ними, но получили только оскорбления в адрес присутствующих в храме и верующих. Последователи ПЦУ допустили применение физической силы к прихожанам.

В УПЦ отметили, что богохульные действия происходили при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры.

Ранее Синод Белорусской православной церкви выпустил обращение, в котором отметил, что «в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви».