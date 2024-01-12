Стало известно, в каких условиях находится арестованный в Финляндии Торден Адвокат Мальгина: арестованный в Финляндии Торден содержится в жестких условиях

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Хельсинки. Гражданин России Воислав Торден, ранее носивший имя Ян Петровский

Заключенный под стражу в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Она уточнила, что ее подзащитного ограничили в правах строже, чем других заключенных.

Он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных: хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко, — рассказала Мальгина.

Как отметила адвокат, помощник генпрокурора страны Юкка Раппе сказал, что преступления, в которых Тордена обвинили на Украине, в Финляндии таковыми не считаются. Соответственно, продолжила юрист, россиянин не попадает под уголовную ответственность государства. В то же время Мальгина добавила, что расследование Финляндии может затянуться на несколько лет.

В конце декабря газета Helsingin Sanomat сообщила, что Тордена повторно заключили под стражу по решению окружного суда Хельсинки. Мужчину подозревают в совершении военных преступлений на территории Украины.

Суд должен вынести обвинение Тордену до 31 мая 2024 года. До этого времени подозреваемый будет пребывать под стражей в тюрьме Вантаа в Хельсинки.