В Финляндии вновь арестовали Тордена HS: окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Тордена

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Воислав Торден

Россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) повторно заключили под стражу в Финляндии, сообщает газета Helsingin Sanomat. Отмечается, что решение принял окружной суд Хельсинки. Мужчину подозревают в совершении военных преступлений на территории Украины.

Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа, — сказано в сообщении.

Суд должен вынести обвинение Тордену до 31 мая 2024 года. До этого времени подозреваемый будет пребывать под стражей в тюрьме Вантаа в Хельсинки.

Командир ДШРГ «Русич» Торден был задержан финской полицией 20 июля, когда собирался вылететь во Францию. По данным СМИ, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах, а также в специальной военной операции на Украине. Кроме того, его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер».

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что Торден был задержан финскими пограничниками сразу после освобождения из тюрьмы. В посольстве РФ заявили, что следят за ситуацией с повторным задержанием Тордена. Дипломаты заверили, что готовы защищать его права.