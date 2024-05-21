Стало известно, сколько заключенных захотели вступить в ряды ВСУ Около трех тысяч заключенных подали заявления на вступление в армию на Украине

Порядка трех тысяч заключенных на Украине подали заявления на УДО, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ после вступления в силу соответствующего закона, заявила в эфире национального телемарафона замминистра юстиции страны Елена Высоцкая, сообщил ТАСС. Называвшийся при разработке инициативы «потенциал» в 20 тысяч заключенных она сочла нереалистичным.

Больше трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали при принятии этого закона, — сказала Высоцкая.

Она напомнила, что на предварительных опросах желание воспользоваться правом на УДО в обмен на мобилизацию изъявили около 4,5 тысяч осужденных. По ее словам, в итоге в ВСУ попадут не все подавшие заявления — кто-то не пройдет военно-врачебную комиссию, другие не смогут воспользоваться возможностью из-за статей, по которым они осуждены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией на Украине. Речь идет об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, он составит до 25,5 тысячи гривен. Штраф назначается за неявку по повестке в военкомат, а также за необновление учетных данных.