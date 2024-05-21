Стало известно, сколько россиян покинули Латвию из-за «невыносимых условий» МИД РФ: тысяче россиян пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий

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Около тысячи российских граждан были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий и дискриминации со стороны властей, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел России Константин Гузь, передает ТАСС. Он отметил, что россиянам специально создают такие условия, чтобы они покинули страну самостоятельно.

Хотел бы отметить, что выдворения действительно есть, но они пока носят капельный, точечный характер. [Нашим] соотечественникам создают невыносимые условия, чтобы они самостоятельно покинули страну проживания, — сказал Гузь в рамках круглого стола в ТАСС, который посвящен вопросам переселения в РФ соотечественников.

Он отметил, что в начале 2024 года люди, которых латвийские миграционные власти известили о применении к ним мер дискриминационного характера, выехали из республики, не дожидаясь соответствующих решений. Дипломат добавил, что с лета 2023 года в Латвии действует новая редакция закона о гражданстве, которая подразумевает лишение гражданства, полученного в порядке исключения при наличии гражданства другой страны, на основании «пресловутой российской угрозы, поддержки агрессии России».

Помимо этого, литовские спецслужбы дополнительно проверяют лиц, получивших паспорта Литвы в порядке исключения, добавил дипломат. Таким образом, в зоне риска оказываются еще несколько сотен россиян, отметил он.

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic в аэропорту Стамбула не пустила на борт гражданина РФ, летевшего к отцу в Ригу. Молодой человек уточнил, что у него есть виза. Однако, по его словам, около часа его продержали у выхода к самолету, а пройти разрешили, когда лайнер уже улетел.