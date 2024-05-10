В Стамбуле летевшего к отцу россиянина не пустили на рейс SHOT: airBaltic не пустила на рейс летевшего к отцу в Ригу россиянина

Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Латвийская авиакомпания airBaltic в аэропорту Стамбула не пустила на борт гражданина РФ, летевшего к отцу в Ригу, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек уточнил, что у него есть виза. Однако, по его словам, около часа его продержали у выхода к самолету, а пройти разрешили, когда лайнер уже улетел.

Россиянин заявил, что сотрудники airBaltic перед началом посадки остановили всех его соотечественников, но после проверки документов пропустили только тех, у кого был вид на жительство в прибалтийских странах. Остальных пассажиров с паспортами РФ, несмотря на визы, отказались пропускать на рейс без объяснения причин.

Молодой человек добавил, что вместе с ним летели мама и сестра, у которых был вид на жительство, но они остались с ним в Стамбуле. Авиакомпания вернула им €75, в итоге семья потеряла более 80 тысяч рублей. Кроме того, им пришлось лететь из Стамбула в Калининград, чтобы оттуда отправиться в Ригу.

Ранее подобная ситуация произошла еще с одним россиянином. Мужчина собирался в Мексику на концерт поп-звезды Мадонны, но Turkish Airlines не пустила его на борт самолета. По данным SHOT, турист потерял 430 тысяч рублей. Сотрудники авиакомпании отказались решать вопрос и предложили клиенту купить билет в Россию за $600 (56 тысяч рублей).