Стало известно, сколько денег Канада даст Украине на производство дронов Минобороны Канады: Оттава выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов

Фото: МО Украины

Оттава выделит Киеву $2,1 млн на производство дронов на территории Украины, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр в соцсети Twitter (Х). Также страна передаст $9,5 млн (указана валюта США) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, добавил он.

Канада также выделяет Украине 3 миллиона (канадских) долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине, — написал Блэр.

Ранее стало известно, что правительство Канады в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине $1,16 млрд. Власти также предоставят Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 миллиарда канадских долларов ($1,74 миллиарда), уточнили в Минфине.

До этого Блэр пообещал, что страна выделит свыше $29,5 млн на закупку вооружения для ВСУ в рамках чешской инициативы. Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму в $5,5 млн и более 800 дронов.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 млн. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан пояснил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения запасов вооружений ВСУ.