Полина Гагарина может подпасть под европейские санкции EUobserver: ЕС введет санкции против Гагариной из-за выступлений в пользу России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Евросоюз может наложить ограничения на российскую певицу Полину Гагарину в рамках 14-го пакета санкций против РФ, сообщает EUobserver. По данным издания, в общей сложности в черный список войдут более 20 физических лиц, а также 22 юридических лица. Уточняется, что артистка подпадет под рестрикции за выступления на мероприятиях, посвященных вхождению новых регионов в состав России.

Гагарина точно будет [в списке], всего более 20 физлиц и 22 юрлица на данный момент, — заявил неназванный европейский дипломат.

Кроме того, ограничения могут коснуться основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, президента пивоваренной компании «Балтика», которая получила в свое распоряжение российские активы Carlsberg Group, Таймураза Боллоева, основателя корпорации AEON Романа Троценко и гендиректора Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексея Гореславского.

Известно, что Венгрия 14 июня уже одобрила обсуждаемый пакет санкций. Германия, ранее блокировавшая новые ограничения, все еще опасается вводить рестрикции против «дочек» европейских компаний, которые работают в России. По данным СМИ, страны ЕС утвердят санкции к встрече глав МИД стран сообщества 24 июня.

Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского миллиардера Игоря Ротенберга против введенных в отношении него санкций ЕС. Он попал под рестрикции из-за конфликта на Украине.