Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных Советник главы ДНР Гагин: украинские военные массово сдаются в плен

Фото: МО Украины

В последнее время в зоне боевых действий наблюдаются массовые сдачи в плен украинских военных, заявил в эфире Первого канала советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, некоторые из них признавались, что планировали сложить оружие и сдаться сразу после начала мобилизации.

Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен: за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения, — заявил Гагин.

Также советник главы ДНР отметил, что российская армия продолжает наносить систематические удары по складам с боеприпасами и центрам принятия решения. Гагин добавил, что ВС России периодически уничтожают целые колонны техники ВСУ.

Ранее стало известно, что украинский военнослужащий, вдохновившись поступком бывшего сослуживца Максима Лихачева, решил сдаться в плен. Лихачев в мае 2024 года угнал украинский танк Т-64, после чего сдался российским войскам на Донецком направлении.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о сдаче в плен двух украинских бригад в районе Авдеевки. Заявляется, что командиры бросили военных из 110-й и 31-й бригад на передовой, после чего солдаты ВСУ решили сложить оружие.