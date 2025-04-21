Стало известно, кто может стать новым папой римским Религиовед Лункин: новым папой римским могут избрать итальянца Маттео Дзуппи

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маттео Дзуппи

Итальянский кардинал и спецпредставитель папы Франциска по урегулированию украинского конфликта Маттео Дзуппи рассматривается как наиболее вероятный преемник понтифика, заявил NEWS.ru руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его мнению, эта кандидатура устроит разные течения внутри католической церкви.

Если бы я голосовал на конклаве, то я, конечно, назвал бы кардинала Маттео Дзуппи, который был спецпредставителем папы римского по украинскому конфликту, ездил в Москву. Он является духовником общины святого Эгидия — католической миротворческой организации. Он человек умеренных взглядов, представляет собой образ кандидата, который приемлем для всех по основным критериям. Он не является радикальным консерватором и не является радикальным либералом. Он не будет углублять расколы в католической церкви, которые наметились при Франциске, — пояснил Лункин.

Он добавил, что Дзуппи не политизированный образ, поэтому является наиболее подходящим кандидатом. Кроме того, по словам религиоведа, итальянское происхождение кардинала традиционно для папского престола, что снижает риски резких изменений в управлении церковью.

Он искушенный в церковной политике, но при этом у него внеполитизированный образ мудреца и духовника крупной католической организации, которая занимается миротворчеством. А миротворчество на европейском поле сейчас достаточно востребовано. И он итальянец, который привычен для Ватикана. Это значит, что все будет спокойно в администрации Ватикана, — резюмировал Лункин.

Ранее научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина заявила, что с точностью до дня дату выборов нового папы римского назвать нельзя. Однако она уточнила, что конклав должен состояться между 15-м и 20-м днями с момента кончины Франциска.