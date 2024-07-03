Стало известно, когда США поставят на Украину первые истребители F-16 Киев заявил о поставке американских истребителей F-16 в июле

Фото: Air Force Airman 1st Class Albert Morel/defense.gov

Первые американские истребители F-16 поставят на Украину в июле, сообщил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко. Об этом он официально заявил украинскому изданию Kyiv Post 2 июля, не приводя больше никаких подробностей.

Первые F-16 будут у нас в этом месяце, – цитирует политика издание.

Издание напоминает, что передачу десятков истребителей F-16 США одобрили в мае 2023 года. Также предполагается обучение пилотов и наземного персонала.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что, разрешая Киеву наносить удары по территории России американским оружием, власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом говорит и передача украинской стороне истребителей F-16. Он также считает, что аминистрация Джо Байдена превратила Соединенные Штаты в страну, «несущую международный террор и убийства».

Накануне стало известно, что Нидерланды выдали лицензию на поставку истребителей F-16 Украине. Известно, что правительство хотело выдать лицензию максимально быстро, пока у власти не оказался новый кабинет министров. Кроме Нидерландов, истребители украинской стороне обещали поставить Норвегия, Дания и Бельгия.