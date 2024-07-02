В Нидерландах приняли новое решение по поставкам истребителей F-16 Украине Нидерланды выдали лицензию на поставки истребителей F-16 Украине

Фото: Army Spc. Elaina Nieves/defense.gov

Нидерланды выдали лицензию на поставку истребителей F-16 Украине, сообщила в письме к парламенту страны министр обороны Кайса Оллонгрен, сообщает издание AD. По его данным, письмо также написано от лица министров иностранных дел и внешней торговли Ханке Брюинса Слота и Лисье Скрейнемахера.

Источник издания в Гааге заявил, что правительство Нидерландов хотело выдать лицензию максимально быстро, пока у власти не оказался новый кабинет министров. Хотя коалиционное правительство согласилось продолжить поддерживать Украину «политически, оружием, финансово и морально».

После выдачи лицензии ничто не сможет помешать передаче Украине F-16. Кроме Нидерландов, истребители украинской стороне обещали поставить Норвегия, Дания и Бельгия.

Ранее начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман заявил, что страна поставит Украине американские истребители F-16 до конца года, если Соединенные Штаты предоставят ей более современные самолеты F-35. По его словам, на передачу техники Киеву также влияет наличие критически важных запчастей. Начальник Генштаба Бельгии добавил, что прибытие первого самолета F-35 в страну ожидается не раньше лета следующего года.