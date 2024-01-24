Стало известно, какой у Зеленского бункер Биограф Шустер: в бункере Зеленского есть кровать, гантели и стол для пинг-понга

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналист Time и биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер в своей книге The Showman описал обстановку в киевском бункере политика. По словам Шустера, в убежище есть кровать, гантели и стол для игры в пинг-понг. Сам Зеленский остался там, отказавшись покинуть Украину, хотя это предлагали союзники. Отрывки из книги опубликовал Bloomberg и The Telegraph.

Биограф отметил, что год провел рядом с Зеленским и видел, как он жил в начале специальной операции на Украине. Журналист указал, что те месяцы стали самыми тяжелыми для президента и он до конца не верил в возможность масштабных боевых действий.

Убежище расположено под резиденцией Зеленского в столице, пишет Шустер. Кровать президента, отмечает журналист, была «едва ли достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти никогда не смолкало. По словам биографа, тогда Зеленский часто жаловался на нехватку свежего воздуха и солнечного света

Его помощница вспоминает, что он был похож на ходячий труп. «Живой человек не может так выглядеть. Однажды утром президент пробормотал: „Доброе утро“. Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии», — процитировал ее Шустер.

Журналист также обратил внимание, что у президента и его команды оставался запас алкоголя даже после официального запрета его продажи. Политики иногда распивали вино во время трапезы, заметил Шустер. Гантелями и штангой, уточнил биограф, Зеленский пользовался по ночам. Иногда украинский лидер устраивал для своих сотрудников киносеансы — чаще всего включали голливудские картины.

Ранее журналист рассказал, что слабое место президента Украины заключается в сильной зависимости от любви публики. Ситуацию, по его словам, усугубляет полная неспособность президента адекватно реагировать на критику. По его мнению, пока Зеленский у власти, стране будет тяжело вернуть телеканалы под управление их законных владельцев и покончить с военной пропагандой. Украинский президент понимает, что в таком случае они начнут его критиковать, пояснил Шустер.