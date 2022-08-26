Стало известно, какая страна угрожает Турции из-за торговли с Россией Минфин США пригрозил бизнесменам из Турции санкциями за торговлю с Россией

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Заместитель министерства финансов США Вэлли Адейемо отправил письмо участникам турецкой ассоциации промышленности и бизнеса TÜSİAD (Turkish Industry and Business Association), в котором пригрозил наложить санкции на членов организации, которые торговали с Россией. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak. Издание отмечает, что ранее Адейемо заявлял о том, что сотрудничество Турции с Россией помогает последней обойти западные санкции.

Адейемо приехал в Турцию в июне и встретился с Юнусом Элиташем, заместителем министра казначейства и финансов Турции в Анкаре. <...> Вторая публичная встреча Адейемо с Элиташем состоялась в прошлую пятницу по телефону. <...> И здесь Адейемо заявил, что «Россия пытается обойти западные санкции через Турцию», — говоритсяв тексте газеты.

По данным издания, к угрозам подключился агент Центральной разведывательной службы США (ЦРУ), который в разговоре с турецкими бизнесменами из жилищного сектора задавал вопросы по поводу их сделок с гражданами РФ.

«Сколько домов вы продали русским?», «В какой валюте вы собирали сумму за дома, которые продали?», «По каким каналам производилась оплата?», «Вы забирали деньги сами или они платили через банк?», — приводит слова агента ЦРУ издание.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может ввести в отношении Анкары ограничительные меры, если она продолжит закупать крупные системы вооружения у России. Об этом заявила госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд.