США пригрозили Турции санкциями из-за российского оружия

Вашингтон может ввести в отношении Анкары ограничительные меры, если она продолжит закупать крупные системы вооружения у России. Об этом заявила госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем возражать против покупки и развёртывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции CAATSA, — отметила Нуланд.

Она выступала на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Нуланд добавила, что производство и продажи истребителя пятого поколения F-35, которые США должны были реализовывать вместе с Турцией, будут оставаться приостановленными.

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке С-400 в Турцию в 2017 году. Летом и осенью 2019 года оружие прибыло в Турцию. На сделку негативно отреагировали в Вашингтоне. Американцы хотели, чтобы Анкара приобрела комплексы Patriot.

В феврале официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что власти страны не будут отказываться от российских систем С-400, поскольку решение об их покупке было принято в одночасье. Он подчеркнул, что Турция подписала контракт за четыре месяца до санкций в рамках американского закона CAATSA. Калын считает, что заявления Вашингтона непоследовательны. Он добавил, что американская сторона отказалась от ведения переговоров по этому вопросу.