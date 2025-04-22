Стало известно, как ЕС планирует избежать торговой войны с США Reuters: ЕК планирует уступки по метановым требованиям для экспортеров США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский Союз ищет способы облегчить экспорт американского газа с одновременным соблюдением своих правил по выбросам метана, сообщает Reuters. В материале предположили, что так ЕС пытается предотвратить торговую войну с США.

Журналисты отметили, что Еврокомиссия требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана. Источник издания уточнил, что могут ввести дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам. Как это будет выглядеть — не раскрывается.

Ранее власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. По мнению журналистов The New York Times, под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.

Президент США Дональд Трамп же в свою очередь пригрозил обложить пошлинами импорт редкоземельных металлов и урана. Как считает хозяин Белого дома, оборонный потенциал Соединенных Штатов может оказаться под угрозой из-за излишней зависимости от иностранных поставок этих ресурсов.