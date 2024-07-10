Стало известно, где Украина может спрятать американские F-16 Военэксперт Матвийчук: истребители F-16 могут разместить во Львовской области

Фото: Air Force Senior Airman Karla Parra

Американские истребители F-16, которые получат Вооруженные силы Украины, могут разместить в районе Тернополя или во Львовской области, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ранее для самолетов готовили аэродромы в Староконстантинове, Миргороде и под Полтавой, однако российская армия их уничтожила.

Для них готовили минимум три-четыре аэродрома: в Староконстантинове, под Полтавой, в Миргороде. Мы их разбомбили. Вероятно, их разместят где-нибудь в районе Тернополя или во Львовской области. Скорее всего, ВСУ будут использовать F-16 не как воздушную силу, а как платформу для запуска крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, — высказался Матвийчук.

Он считает, что Украина получит 24 истребителя F-16 от Нидерландов при согласовании с США. По мнению эксперта, сначала самолеты перебросят в Румынию или Польшу для контрольных полетов украинских летчиков, которых специально подготовят для службы на F-16.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США совместно с союзниками прямо сейчас направляют на Украину истребители F-16 в рамках военной поддержки. По его словам, украинская армия получит самолеты уже этим летом.