Стало известно, где у границы с Россией появится военная база ВВС США Iltalehti: США будут использовать финский аэропорт Рованиеми в качестве базы ВВС

Фото: МО США

Военно-воздушные силы США определились с местом размещения своей авиабазы на территории Финляндии, сообщает Iltalehti. По информации издания, американское командование намеревается использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми. Таким образом в распоряжении Пентагона окажется военная площадка вблизи российской границы.

ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, — написали журналисты.

В издании также отметили, что Финляндия продолжает переговоры с Соединенными Штатами о военном сотрудничестве. При этом президент страны Саули Ниинисте дал понять, что американский вооружённый контингент будет размещен на финской территории.

Аэропорт Рованиеми является третьей в Финляндии воздушной гаванью по объемам пассажиропотока. Его построили в 1940 году. В годы Второй мировой войны он использовался немецкими нацистами в качестве авиабазы и центра снабжения.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявлял, что Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, так как это представляет экзистенциальную угрозу для России. Более того, по словам политика, сами финны также были против вступления страны в Альянс. Проблема в том, что у них не было возможности озвучить свое мнение по данному вопросу. В то же время финская пресса освещала вступление в НАТО как событие, о котором мечтали все, искажая действительность.