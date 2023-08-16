Бывший депутат Туртиайнен: Финляндия вряд ли останется в НАТО надолго Экс-депутат Туртиайнен заявил о возможном выходе Финляндии из НАТО

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Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО, так как она представляет экзистенциальную угрозу для России, заявил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен. По его словам, которые приводит РИА Новости, присоединение к Альянсу не принесло стране ничего хорошего.

Я не верю, что это (членство в НАТО. — NEWS.ru) может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России, — рассказал Туртиайнен в ходе своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.

Вместе с тем бывший парламентарий отметил, что сами финны также были против вступления страны в НАТО. Однако у них не было возможности озвучить свое мнение по данному вопросу. По мнению Туртиайнена, финские СМИ освещали присоединение государства к Альянсу как событие, о котором мечтали все. Однако в действительности это не так, подытожил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что вступление Финляндии в НАТО является дестабилизирующим фактором и создает угрозу для военной безопасности страны на западе и северо-западе. По его словам, ведомство усилит группировки войск на западных границах РФ путем создания Ленинградского и Московского военных округов.