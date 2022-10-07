Стало известно, где пройдет Евровидение-2023 Трасс поздравила Ливерпуль с тем, что в городе пройдет Евровидение-2023

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Twitter поздравила Ливерпуль с избранием в качестве города, в котором пройдет музыкальный конкурс «Евровидение-2023». Ранее британские города Глазго и Ливерпуль вышли в финал жеребьевки за право принять соревнование в своих стенах.

Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет «Евровидение» в 2023 году, — написала Трасс.

Ранее оргкомитет Евровидения-2023 назвал города — претенденты на право проведения музыкального конкурса, который пройдет в Великобритании. В список вошел Лондон, Манчестер, Лидс, Эдинбург, Глазго, Абердин и Кардифф. Фаворитом стал шотландский город Глазго, где в прошлом году прошла Конференция ООН по климатическим изменениям.

До этого Европейский вещательный союз (EBU) объявил о решении провести Евровидение-2023 в Великобритании. Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал. Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. При этом в Daily Mail выяснили, что конкурс обойдется ей в £17 млн.