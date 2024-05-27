Стало известно, что Киев давит на партнеров для получения комплексов ПВО Зеленский: Киеву приходится давить на партнеров для получения комплексов ПВО

Фото: Army 2nd Lt. Emily Park

Украине приходится давить на своих партнеров на Западе, чтобы получить необходимые комплексы противовоздушной обороны и другое вооружение, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, передает украинский телеканал «Рада». Он пожаловался, что Киеву не предоставляют дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним.

Мы сегодня говорили про противовоздушную оборону. Испания не может сама закрыть этот вопрос. Но этих систем достаточно в мире, поэтому нам нужно работать всем вместе и давить уже не только на Россию, но и на партнеров, — сказал Зеленский.

По его словам, те союзники Украины, которые боятся передавать Киеву какое-либо вооружение, должны понимать, что средства ПВО предназначены для обороны, а не наступления. При этом украинский лидер подчеркнул, что стране не хватает противовоздушных ракет, чтобы противостоять России.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине требуется по меньшей мере еще семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, в том числе два — для защиты Харькова. По его словам, эти системы необходимы для защиты от российских авиабомб, которые ВС РФ используют в количестве более трех тысяч в месяц.