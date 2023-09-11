Стало известно, чем обернулась для Швеции поддержка Украины Журналист Стенлунд: Швеция оказалась в худшей ситуации из-за поддержки Украины

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Швеция в настоящее время оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины, заявил в интервью swebbTV политический обозреватель Магнус Стенлунд. По его словам, страна отправляет Киеву самое лучшее вооружение, в то время как другие шлют то, что и так требовалось заменить.

Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть, — сказал Стенлунд.

Журналист добавил, что шведское правительство не дает своим гражданам решить судьбу членства страны в НАТО и само не придерживается какой-либо стратегии, но при этом Швеция ведет себя так, как будто бы уже стала частью Альянса.

Ранее экс-премьер страны Магдалена Андерссон заявила о том, что Стокгольму следует подготовиться к отправке на Украину истребителей Gripen, однако действующий премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что королевство пока не намерено поставлять в зону конфликта истребители.