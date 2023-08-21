Швеция отказалась поставлять Украине свои истребители The Guardian: Швеция пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen

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Истребитель Gripen

Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину, рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, передает The Guardian. Он добавил, что Швеция пока не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну.

Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет, — заявил Кристерссон.

Кристерссон отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор, пока не входит в состав НАТО.

Военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что шведским истребителям Jas 39 Gripen требуется специальная инфраструктура, которой на Украине на данный момент нет, поэтому если эти самолеты и окажутся на вооружении ВСУ, то не на территории страны.

Ранее сообщалось, что руководство Швеции приняло новый пакет военной помощи Киеву, предусматривающий создание центров логистики и обслуживания переданной ВСУ техники «рядом с Украиной», в том числе в Польше. Как ожидается, ремонтные центры начнут работу уже осенью 2023 года.

Ранее Швеция передала Украине 50 боевых машин пехоты Strf 90, танки Leopard, артиллерийские системы Archer и зенитные ракетные комплексы RBS 70. При этом конкретное количество переданных ВСУ шведских танков не раскрывается.