Стали известны новые подробности дела о коррупции против главы ЕК Филиппо: суд Льежа не согласился отдать ЕС дело против фон дер Ляйен

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Урсула фон дер Ляйен

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о новых подробностях в деле против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям в ее адрес, передает ТАСС.

Прошли интересные дебаты. Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха, и дело продолжится 6 декабря. Календарь утвержден, аргументы представлены. Важной победой стал тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии о том, имеет ли Генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело, — отметил Филиппо.

Такой комментарий политик дал по итогам судебного заседания во Дворце правосудия в Льеже. Политик выступает по делу о коррупции одним из истцов. Фон дер Ляйен не явилась в суд, а направила туда своих адвокатов. Остальные участники процесса не прокомментировали ситуацию.

Филиппо добавил, что окончательное решение еще не принято. Однако забрать дело сразу прокуратура ЕС не сможет. По мнению политика, Еврокомиссия пыталась добиться его передачи, чтобы «тихо свернуть» это расследование до выборов в Европарламент и до саммита объединения в конце июня, где будет решаться вопрос о продлении мандата фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что глава ЕК не сможет претендовать на новый срок. Причиной тому послужило дело о коррупции при закупке вакцин Pfizer.