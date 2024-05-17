Вакцины от коронавируса лишили фон дер Ляйен шанса избраться на новый срок Филиппо: фон дер Ляйен не сможет претендовать на новый срок из-за коррупции

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Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет претендовать на новый срок, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной тому стало дело о коррупции при закупке вакцин Pfizer, принятое к рассмотрению судом Льежа. Филиппо выступил одним из истцов.

Календарь слушаний утвержден, дело будет рассматриваться. Сам факт этого расследования является юридическим препятствием для фон дер Ляйен, чтобы претендовать на новый мандат, — сказал он журналистам по итогам судебного заседания.

Ранее Филиппо заявил, что западная помощь Украине лишь вредит стране и подталкивает ее к гибели. По его словам, Парижу следует защищать позицию переговоров между конфликтующими сторонами. Он также обратил внимание на распространение американской пропаганды в стране. Именно благодаря ей французов убеждают в необходимости направлять деньги киевским властям, сказал он.

До этого политик заявил, что Европа должна прекратить выделять финансовую помощь Украине. Он назвал безумием решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен выделить Киеву еще €1,5 млрд.

О передаче новых средств Киеву Фон дер Ляйен объявила 24 апреля. Деньги перечислили в рамках согласованного пакета помощи в размере €50 млрд.