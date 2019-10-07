https://static.news.ru/photo/0ccec45a-e904-11e9-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами умерли в Черновицкой области Украины.

Девочки родились 28 сентября, передаёт УНИАН . Роды прошли преждевременно, малыши в тяжёлом состоянии были доставлены из роддома в детскую клиническую больницу.

Смерть наступила 5 октября. По словам врачей, мать ни разу не навестила детей, а отец ограничивался тем, что приносил средства для ухода.

Медики сообщали роженице о наличии патологии ещё во время беременности. Однако она отказалась от аборта, сославшись на религиозные убеждения.

Как ранее писал News.ru, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врождённых болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта Владислав Баранов спрогнозировал судьбу двухголовой девочки, родившейся на Украине. Он говорил, что ребёнок проживёт максимум несколько месяцев.