Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами умерли в Черновицкой области Украины.
Девочки родились 28 сентября, передаёт
Смерть наступила 5 октября. По словам врачей, мать ни разу не навестила детей, а отец ограничивался тем, что приносил средства для ухода.
Медики сообщали роженице о наличии патологии ещё во время беременности. Однако она отказалась от аборта, сославшись на религиозные убеждения.
Как ранее писал News.ru, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врождённых болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта Владислав Баранов спрогнозировал судьбу двухголовой девочки, родившейся на Украине. Он говорил, что ребёнок проживёт максимум несколько месяцев.
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