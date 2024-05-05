Создательница «Гарри Поттера» раскрыла, сколько еще книг хочет написать Автор «Гарри Поттера» Роулинг планирует написать шесть новых книг

Фото: Thomas Eisenhuth/imago-images.de/Global Look Press

Писательница Джон Роулинг, создавшая франшизу о волшебнике Гарри Поттере, хочет написать шесть книг, передает The Times. По ее словам, новые работы не будут связаны с популярным миром магии.

У меня в голове [еще] шесть книг. Одна из них та, которую пишу сейчас (восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке. — NEWS.ru). Будут еще два «Страйка», а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться, — рассказала писательница.

Роулинг также сообщила, что любить писать по ночам и «от руки». При этом, по признанию прозаика, ей всегда легче завершить историю, чем начать. Иногда писательница сначала заканчивала последнюю главу романа прежде, чем дописывала самую первую.

Ранее Джоан Роулинг заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон критику знаменитостей, примкнувших «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она призвала артистов извиниться за позицию по трансгендерам (являются частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Так, Роулинг раскритиковала звезд, которые используют свои платформы, чтобы поддержать гендерный переход несовершеннолетних. По ее словам, люди, которые это поддерживают, должны попросить прощения перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».