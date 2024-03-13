«Союзники паникуют»: в ЕС предрекли перелом в конфликте на Украине Advanced: истощение ВСУ может привести к перелому на Украине ближайшим летом

Фото: МО РФ

Ситуация в зоне конфликта на Украине может достигнуть поворотного момента уже ближайшим летом, если ВСУ продолжат испытывать нехватку боеприпасов и солдат, пишет хорватское издание Advanced. Автор статьи отметил, что Запад с самого начала СВО недооценивал мощь российской армии.

Становится все более очевидным, что на грани краха находится именно Украина, а ее союзники паникуют и хаотично ищут решение. <...> Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом, — говорится в публикации.

Одной из причин неудач ВСУ на фронте стало то, что украинские военные не позаботились об укреплениях, в то время как российские войска выстроили сеть многоуровневых линий обороны протяженностью сотни километров, указал автор. Кроме того, ВС России быстро учатся и адаптируются к боевым условиям, подчеркивается в материале.

Положение армии Украины ухудшается, считает публицист. И из-за нехватки снарядов ВСУ подставляются под возможный мощный прорыв, отмечается в статье.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Киеву дальнобойные вооружения, для применения которых в зоне боевых действий на Украине может потребоваться присутствие немецких военных. По его словам, это черта, через которую он не хочет переступать.