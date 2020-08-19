Совет ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

https://static.news.ru/photo/71a16e1e-e232-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Maja Hitij/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет Евросоюза ведёт работу над санкционном списком для Белоруссии. Вопрос о включении в него действующего президента страны Александра Лукашенко будет рассмотрен. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после экстренного саммита ЕС по Белоруссии, который прошел в формате видеоконференции в закрытом режиме.

Совет ЕС в настоящее время ведёт работу над рестриктивным списком. Мы тщательно изучим вопрос о включении Александра Лукашенко в санкционный список, — рассказал Мишель, сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время будут введены санкции в отношении значительного числа официальных лиц Белоруссии. ЕС включит в санкционный список ответственных за репрессии, насилие и фальсификацию выборов.

Решение о введении санкций было принято лидерами 27 стран ЕС единогласно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ограничительные меры должны быть введены как можно скорее.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. В шестой раз победу на них одержал Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция считает, что на выборах победила домохозяйка Светлана Тихановская. В стране начались массовые акции протеста. Позже к протестующим присоединились трудовые коллективы ряда белорусских заводов.

Тихановская призвала лидеров стран ЕС не признавать результаты выборов в республике. Она обратилась к европейским политикам на английском языке. После выборов женщина уехала в Литву.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что данные о фальсификациях остаются только новостями пока не обнародованы реальные результаты выборов. По его мнению, только после этого можно говорить о победе или поражении Тихановской.