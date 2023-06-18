СМИ узнали, где готовят боевиков для свержения Лукашенко Sunday Times: белорусские боевики проходят в Польше подготовку для свержения Лукашенко

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Белорусские боевики, планирующие поднять вооруженное восстание против режима Александра Лукашенко, проходят подготовку в Польше. Об этом сообщила британская газета Sunday Times. По ее данным, спецобучение, организованное бывшими сотрудниками спецслужб Белоруссии, покинувшими страну после выборов 2020 года, проходят несколько сотен граждан страны, база находится в городе Познань.

Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови, — сообщил изданию один из участников подготовки с позывным Дедушка.

Издание напомнило, что ранее созданная экс-сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны, организация BYPOL взяла на себя ответственность за диверсию в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме в Мачулищах.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и на Украине ведется подготовка участников незаконных вооруженных формирований, а также предпринимаются попытки создания «спящих» ячеек внутри Белоруссии. При этом Минск, по словам главы государства, уже раскрыл планы Запада и намерен не допустить свержения власти.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Белоруссии приняла в двух чтениях законопроект, позволяющий прокуратуре возбуждать в отношении умерших уголовные дела по военным преступлениям и терроризму. Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Республики (верхняя палата парламента) и подпишет президент страны Александр Лукашенко.