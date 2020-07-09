СМИ сообщили об участии ЧВК Blackwater из США в протестах в Белграде

https://static.news.ru/photo/7185cf5a-c1f4-11ea-b52d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Сербское издание Alo сообщило об участии американской ЧВК Blackwater в протестах в Белграде. Они переросли в столкновения с полицией.

По данным СМИ, ранее эти наёмники воевали на востоке Украины на стороне ВСУ. Теперь они работают в Сербии. В ночь на 8 июля на улице Белграда вышли тысячи людей. Они намеревались выразить своё недовольство введением в городе карантинных мер в связи с коронавирусом.

Организатором демонстрации была группа оппозиционных партий Savez za Srbiju. Она объявила бойкот прошедшим 21 июня выборам в парламент.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу и спецсредства. Протестующие начали бросать в них камни и бутылки. В конечном итоге беспорядки переместились в центр Белграда. В результате происшествия было разбито множество витрин и опрокинуты мусорные баки. Также митингующие сожгли один полицейский фургон, сообщает «Политика Сегодня».

NEWS.ru писал ранее, что власти Сербии отказались от введения комендантского часа на территории страны. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Ана Брнабич.