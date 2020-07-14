СМИ рассказали о наркозависимости принца Гарри

https://static.news.ru/photo/8b66d912-c665-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Invictus Foundation/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примерный семьянин принц Гарри смог завязать с алкоголем только после женитьбы на Меган Маркл.

Как сообщает «Экспресс Газета» со ссылкой на инсайдеров, помимо алкоголя, Гарри употреблял ещё и наркотики и часто курил марихуану.

Молодость наследника престола была настолько бурной, что даже вызвала тревогу у его отца принца Чарльза. Когда Гарри было 16 лет, отец отвёз его в клинику для лечения от наркозависимости на один день, чтобы принц своими глазами увидел, что его ждёт, если он не бросит пагубную привычку. Однако даже это не остановило молодого человека, он продолжил вести разгульный образ жизни и участвовать в различных вечеринках.

Подобное поведение Гарри может быть связано с тем, что он был младшим братом будущего короля Англии, отмечает издание The Mirror.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые уехали жить в США, обратились за финансовой помощью к королевской семье Великобритании. После отказа от королевских привилегий супруги находятся в непростой финансовой ситуации ввиду отсутствия у них стабильного дохода — у принца нет постоянной работы, а у актрисы нет предложений сниматься.

По словам эксперта по британской королевской семье, Гарри чувствует себя настолько потерянным и чужим в США, что не за горами тот день, когда он вернётся в Великобританию.