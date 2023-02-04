Times раскрыл планы на будущее Джонсона и Трасс Times: Трасс и Джонсон собираются вернуться в большую политику

Фото: Boris Johnson/via Global Look Press

Борис Джонсон

Два бывших британских премьер-министра Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику, пишет со ссылкой на информированные источники издание Times. Отмечается, что у каждого из них есть аргументы для критики действующих властей королевства: Трасс по ходу своего возвращения намерена апеллировать к неверному курсу экономики действующего главы правительства Риши Сунака, в то время как Джонсон уже неоднократно говорил, что Лондон занял недостаточно решительную позицию по вопросу Украины.

При всех своим недостатках Борис понимал, что нужно иметь подробную картину будущего и уметь продать ее другим, — сказал журналистам один из членов кабинета министров.

Трасс, как отмечают источники, на выходных опубликует статью о необходимости снизить налоговую нагрузку на граждан Великобритании. Так она вступит в заочный спор с Сунаком.

Она думает, что проиграла битву, но это долгая игра, — заявил соратник Трасс.

Ранее Борис Джонсон рассказал прессе, что ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW. По его словам, британские чиновники беспокоились об эскалации конфликта. Оценивая ситуацию на Украине, Джонсон выразил уверенность, что Россия не победит в конфликте.