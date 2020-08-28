СМИ Германии связали будущее страны с Россией

https://static.news.ru/photo/488562b2-e9fb-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter/Global Look Press

Будущее Германии и её энергетическая безопасность непосредственно связаны с Россией.

Об этом пишут журналисты Politico. По данным издания, несмотря на нежелание Запада, Германия твёрдо решила стать энергетически независимой страной, а добиться этого можно с помощью России. Именно поэтому строительство российского газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.

Авторы статьи отмечают, что Вашингтон намерен убрать конкурента в лице России, который не только забирает у него главного покупателя сжиженного газа, но и союзника. Ведь альянс ФРГ и США дал трещину.

Вероятно, США также рассчитывали, что инцидент с политиком Алексеем Навальным негативно повлияет на отношения Берлина и Москвы. Но даже история с отравлением не смогла изменить отношение Ангелы Меркель к России.

Как заявила накануне Меркель, несмотря на «заботу» Германии о российском блогере, «Северный поток — 2» будет достроен и не надо «мешать мух с котлетами». Она также добавила, что Германия должна продолжать переговоры с Россией.

Критики канцлера называют главную причину лояльности к РФ: «Северный поток — 2». Отрицать важность газовой трубы для Германии не имеет смысла. Всем уже давно стало понятно, что ФРГ не отступится от проекта, потому что Берлин намерен раз и навсегда избавиться от американской зависимости, пишет издание.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является экономическим проектом. Его необходимо завершить. Политик также выступила против экстерриториальных санкций со стороны Соединённых Штатов Америки. Кроме того, глава кабмина ФРГ подчеркнула, что проект СП-2 не надо связывать с «делом Навального», а цель Германии, как и прежде, заключается в том, чтобы иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, так как это «огромная страна с долгой и большой культурой». Вместе с тем, отметила канцлер, «кривая напряжения» почти наверняка будет сопровождать обе страны в ближайшие месяцы, писал NEWS.ru.