СМИ: дом в Мадриде, где прогремел взрыв, населяли католические священники

https://static.news.ru/photo/110ab432-5b38-11eb-8174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Policia Nacional/Twitter.com

Дом в Мадриде, ставший местом мощного взрыва 20 января, принадлежит католической церкви. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

По её информации, полученной от сотрудника пожарной службы, в этом здании проживают католические священники. Все они служат в расположенной неподалёку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma..

Днём 20 января в доме на улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Большая часть здания в результате разрушена. Есть жертвы и пострадавшие. По предварительной версии, причиной послужил взрыв газа. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрывная волна затронула несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека погибли при взрыве в среду в центре испанской столицы. Об этом сообщают местные СМИ. Экстренные службы страны сообщают, что пострадали не менее восьми человек. В пресс-службе российского посольства в Испании заявили, что у дипмиссии нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва.