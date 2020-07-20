СМИ: британский препарат снижает риск развития тяжёлой формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/18c52d46-ca9d-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sharon McCutcheon /unsplash.com

Клинические исследования показали, что разработанный британской компанией Synairgen препарат SNG001, в основу которого лёг интерферон, снижает риск развития тяжёлой формы коронавируса. Об этом сообщает ряд европейских СМИ.

По их данным, риск снижается на 79%. Кроме того, у тех пациентов, которые принимали этот препарат, в два раза больше шансов вылечиться от COVID-19 в период до 16 дней, чем у принимающих плацебо. Также в группе участников исследования, принимавших SNG001, не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Исследование проводили специалисты Университета Саутгемптона. В нём принял участие 101 человек с диагностированным коронавирусом, передаёт «Интерфакс».

Результаты подтверждают наше убеждение, что интерферон бета имеет огромный потенциал как респираторное средство для восстановления иммунной реакции лёгких, улучшая их защиту и ускоряя восстановление, — заявил ведущий автор исследования, профессор Университета Саутгемптона Том Уилкинсон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смертность от коронавируса в России на порядок ниже, чем летальность в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, России удалось выйти из пандемии с минимальными потерями во многом благодаря гибкости здравоохранения, подготовке специалистов и умению государства мобилизовать ресурсы.