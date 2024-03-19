Сладков: «Макрон придэ» сменилось на помощь инструкторов из Франции Сладков: в Киеве вновь переобулись по вопросу участия Франции в СВО

Фото: Emmanuel Macron/Global Look Press

Украинские эксперты в очередной раз стремительно меняют мнение об участии Франции в конфликте на Украине, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, сначала в Киеве говорили, что президент Эммануэль Макрон «вот-вот придет и все решит», а теперь оценки «резко снизились до участия советников». Журналист также пришел к выводу, что Париж не хочет инициировать процедуру вступления Украины в НАТО.

Интересно — до выборов на Украине говорили: «Макрон придэ, порядок наведэ»! Все, значит, французы войдут, защитят. Это, мол, одна из сильнейших армий Европы и мира. Но прошли выборы — и эксперты сбавили обороты, — написал он.

Теперь же, по его словам, речь в Киеве идет об участии различных инструкторов из Франции. Сладков подчеркнул, что инструкторы и сейчас есть там, и напомнил об ударах по ним в Харькове. Журналист также отметил, что в ближайшее время Франция возьмет на себя обязанности по доставке газа из России в Великобританию, причем на гигантскую сумму, и не может в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Поэтому мир меняется, а Франция, оказывается, не хочет инициировать вхождение НАТО на территорию Украины. Вот так меняется риторика после выборов, — подытожил военкор.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что риторика лидеров Запада поражает его своей противоречивостью. В качестве примера он привел позицию Франции, согласно которой Париж грозит высадкой в Крыму, но при этом выражает готовность ответить Владимиру Путину в случае его звонка.