В Париже нашли женщину, которая, скрыв симптомы нового коронавируса, сбежала из Уханя на одном из последних рейсов перед их отменой.
Китайское посольство во Франции разыскало гражданку КНР по её же публикации в соцсетях. В ней она похвасталась, что обманула медицинский контроль в аэропорту и смогла вылететь в Париж. По её словам, она приняла лекарство, позволяющее скрыть повышенную температуру от теплового сканера.
Китайские дипломаты обнаружили и задержали женщину. Медики выявили, что у неё действительно повышена температура. Сейчас врачи выясняют чем именно она больна, передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV в финском городе Ивало.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен