https://static.news.ru/photo/814b8bba-3e95-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже нашли женщину, которая, скрыв симптомы нового коронавируса, сбежала из Уханя на одном из последних рейсов перед их отменой.

Китайское посольство во Франции разыскало гражданку КНР по её же публикации в соцсетях. В ней она похвасталась, что обманула медицинский контроль в аэропорту и смогла вылететь в Париж. По её словам, она приняла лекарство, позволяющее скрыть повышенную температуру от теплового сканера.

Китайские дипломаты обнаружили и задержали женщину. Медики выявили, что у неё действительно повышена температура. Сейчас врачи выясняют чем именно она больна, передаёт « Царьград ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV в финском городе Ивало.