Скончался бывший президент Швейцарии Рене Фельбер

https://static.news.ru/photo/04a1c4bc-11f3-11eb-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: prabook.com

Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер. Политик скончался на 88-м году жизни, сообщается на официальном сайте Социал-демократической партии страны.

Наш товарищ Рене Фельбер ушёл от нас, прожив жизнь в полной приверженности своему кантону Невшатель, Швейцарии и нашим социал-демократическим ценностям, — отметила сопредседатель партии Маттея Майер.

Фельбер занимал пост президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 1992 года. Согласно законодательству страны, полномочия президента ограничиваются одним годом, при этом тот, кто находится в этой должности, не является непосредственным руководителем государства. Он лишь возглавляет Федеральный совет — правительство Швейцарии, — имея право решающего голоса при принятии коллективных решений.

До президентского срока Рене Фельбер был членом парламента кантона Невшатель, а также национального совета Швейцарии. С 1988 по 1993 год он являлся министром иностранных дел конфедерации, а в 1993 году завершил политическую карьеру из-за онкологического заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщил о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. По имеющейся информации, причиной ухода из жизни 59-летнего политика стали осложнения течения коронавирусной инфекции COVID-19.