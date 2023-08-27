Сирены воздушной тревоги включили в Киеве Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в столице Украины, о чем говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сирены заработали не только в Киеве и Киевской области, но и на большей части страны.

В частности, воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. Поздно вечером 26 августа сигнал сирены прозвучал в Днепропетровской области, а чуть позже тревогу объявили в Харьковской области.

Редкий случай был отмечен на Украине 25 августа. Тогда на всей территории страны за сутки объявляли воздушную тревогу шесть раз. В шестой раз сирены включили в Киеве в 23:25, а через несколько минут тревога распространилась по остальным регионам Украины.

Ранее глава Херсонской облгосадминистрации со стороны Украины Александр Прокудин сообщил об ударе 26 августа по объекту критической инфраструктуры в Херсонском районе области. Он не стал уточнять, о каком именно идет речь. По его словам, также под обстрел попало предприятие и ряд других объектов в Херсоне. Прокудин уточнил, что суммарно за сутки по территории региона было выпущено 377 снарядов, из них 36 — по Херсону.