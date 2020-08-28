Силовики начали задерживать людей на протестах в Берлине

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полиция в Берлине (Германия) начала задерживать участников протестов в столице ФРГ. Силовики призвали покинуть территорию около посольства РФ и следовать к Брандербургским воротам.

Митингующие садятся на землю и говорят, что никуда не уйдут, пишут «Известия» со ссылкой на корреспондента. В Берлине тысячи граждан недовольны политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По предварительным данным, в акции участвуют около 18 тысяч человек. В COVID-19 заразились 242 тысячи граждан, из них поправились 214 тысяч, умерли — 9,3 тысячи.

Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники акции протеста в Берлине против связанных c COVID-19 ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у здания российского посольства. По словам представителя полиции столицы ФРГ, активность протестующих не была направлена на дипмиссию и у инцидента не было политической подоплёки.