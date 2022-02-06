Швеция воссоздала агентство для борьбы с «дезинформацией» из России и Китая

В Швеции на фоне опасений, что Россия может вторгнуться на Украину, восстановили работу Агентства психологической защиты для борьбы с дезинформацией и защиты общества, передаёт The Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта. Ранее агентство было закрыто в 2008 году. По словам Хьорта, в Швеции будут бороться с распространением ложной информации, которая, якобы, в большинстве своём, поступает из России и Китая.

Россия и Китай часто прибегают к действиям по информационному влиянию, но мы также можем видеть новых акторов, участвующих в этой деятельности, — отметил Хьорт.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе соседней страны переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих. В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек, что спровоцирует новый миграционный кризис.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что общие потери в результате конфликта составят порядка 85 тысяч человек. При этом Россия потеряет от трёх до 10 тысяч военнослужащих, а украинская армия — до 25 тысяч.