SHOT: украинца задержали за вербовку россиян в ВСУ SHOT: в Ульяновске задержали украинца, вербовавшего россиян в ВСУ для поджога зданий

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ульяновской области задержали украинца Доброслава Манько, вербовавшего россиян для службы в Вооруженных силах Украины и поджога зданий на территории России. Мужчина также убеждал жителей РФ вступать в ряды «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

По данным SHOT, 25-летний Манько приехал в Россию в конце марта из Мариуполя под видом беженца. В Димитровграде мужчина начал искать лиц, которые бросают «коктейли Молотова» в административные здания, уточняет Telegram-канал.

Также, по данным SHOT, Манько уговаривал подписчиков своего канала заложить самодельные взрывающиеся устройства у административных зданий, а также у мест собрания верующих на территории РФ.

В настоящее время в отношении Манько возбуждено несколько уголовных дел. По данным Telegram-канала, его обвиняют в «содействии террористической деятельности», что наказывается лишением свободы сроком до 15 лет, и в «организации деятельности экстремистской организации». Ответственность по этой статье предусматривает до восьми лет тюремного заключения. SHOT пишет, что еще три года колонии Манько грозит по статье о реабилитации нацизма — за песню, которую он выложил у себя в аккаунте.

С 24 февраля по России прокатилась волна атак на военкоматы c применением «коктейлей Молотова». Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов: анархистов и антифашистов.