Шольц захотел переизбраться канцлером Германии

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

Олаф Шольц

Олаф Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту канцлера Германии после выборов 2025 года. При этом отмечается, что, согласно опросам, немцы не на его стороне, передает РИА Новости.

Согласно апрельскому исследованию мнений граждан ФРГ, партия Шольца на втором месте по популярности с 17% поддержки. При этом больше всего население хочет видеть у власти оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы отдать голос 30% опрошенных.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что низкие рейтинги поддержки в ФРГ правительства Олафа Шольца свидетельствуют о неадекватности политической системы в Берлине. Она отметила, что соцопросы в Германии сейчас показывают самый низкий уровень электоральной поддержки лично Шольца и его правительства за весь период проведения таких опросов с 1997 года.

Тем временем в апреле Шольц создал аккаунт в TikTok, пообещав своим подписчикам, что не будет выкладывать ролики с танцами. Отмечалось, что таким образом Шольц хочет расширить спектр информирования граждан. Ожидается, что на странице будет представлена работа канцлера, что позволит гражданам «заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни».