Шольц рассказал, когда Запад предоставит Украине гарантии безопасности Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта

Фото: МО Украины

архивное фото, военнослужащий ВСУ

Запад сможет предоставить Украине гарантии безопасности только после окончания конфликта на территории страны, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN. По его мнению, на данный момент время для подобных договоренностей не пришло.

Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира, — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Запад в целом не возражает против вступления Украины в ЕС, но для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям.

4 марта пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр отметила, что вопрос вступления Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня. При этом представитель французского министерства упомянула признанные Россией Хельсинкские соглашения, согласно которым Украина может свободно выбирать себе союзников.

Она добавила, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС, что говорит о серьезной поддержке страны и о решении самих украинцев «перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз».