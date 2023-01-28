Шольц: Берлин предотвращает конфликт России и НАТО

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Олаф Шольц

Берлин изо всех сил старается предотвратить конфликт России и НАТО, заявил в ходе обращения к немцам канцлер Германии Олаф Шольц. Он также добавил, что основная цель ФРГ — не позволить РФ сдвигать свои и чужие границы.

Берлин предотвращает эскалацию. Между Россией и НАТО не должно быть войны. <...> Наша цель ясна — России это не сойдет с рук, у России не должно получиться сдвинуть границы силой. Я гарантирую вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания, — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что война на территории Германии проходить не будет и граждане страны не будут принимать в ней участие.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто предположил, что третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.

Политолог Александр Перенджиев пояснил, что мировая война характеризуется противостоянием блоков, в которые включены более 50% государств. По его мнению, сейчас ни одна страна не заинтересована в развитии конфликта такого масштаба, в том числе страны НАТО и США. В рамках украинского конфликта, по словам эксперта, такой тенденции не наблюдается.