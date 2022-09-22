Секретные судьбы военнопленных Патриотическая общественность опасается тайных сделок по Украине, в том числе и по пленным экстремистам

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Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников

Опять западные источники сообщили, что при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии было освобождено десять военнопленных — граждан США, Великобритании, Швеции, Марокко. Насколько можно догадаться, речь идет о наемниках, захваченных на Украине, часть из которых при свете софитов была приговорена к расстрелу. В их казнь изначально верилось слабо. Но теперь выходит, их отпустили так, чтобы сделать приятное саудовцам, которые становятся нашими новыми партнерами. А уж Мохаммед ибн Салман аль Сауд оказал услугу сразу нескольким странам. И поднял свой престиж, застолбил за собой престижную роль посредника.

Другой кандидат в посредники, Реджеп Тайип Эрдоган, заявил о согласованном обмене «двухсот заложников», то есть, видимо, речь идет опять-таки о военнопленных. Между тем именно этот аспект контактов с «нацистским киевским режимом» в последнее время особенно интересует и беспокоит нашу патриотическую общественность. Все помнят, сколько шума наделала передача националистам Тайры — Юлии Палевской, профессиональной боевички, детали обмена которой так и не стали достоянием гласности. А слухи были крайне противоречивыми. Затем было еще несколько обменов пленными, о факте которых становилось изначально известно отчего-то из информации украинской стороны. И опять же без деталей.

Затем Киеву были переданы исключительно тяжелораненые «азовцы» (батальон «Азов», террористическая организация, деятельность в России запрещена), которым в Киеве устроили пышный прием, что дало повод вспомнить: их плен Зеленский с компаньонами представлял как экстракшен, то бишь просто вывод военных и гражданских лиц из зоны боевых действий. И понятно, что в Киеве стремятся всеми силами вызволить «хероев», и главное — не допустить никакого суда над ними. Это, видимо, жесткое условие, которое кадровые националисты поставили перед командой Зеленского. Поэтому их проще было уничтожить, как это уже и случилось в Еленовке, чем дать рассказать шокирующие подробности, которые неприятно поразили бы и западную публику.

Фото: Социальные сети Освобожденные украинские военные

Поэтому, если Эрдоган прав и готовится массовый обмен пленными, то, конечно, общественности интересно понять, сколько среди этих двух сотен окажется кадровых убийц с нацистскими шевронами. Тех самых «азовцев», представляющих организацию, признанную террористической и запрещенную в России.

Между тем не так давно сам пан Зеленский заявил, что если «азовцев» выведут на суд, то никаких переговоров не будет. Казалось бы, мало ли что он там постоянно произносит. Не так давно предлагал отпустить всех находящихся у нас военнопленных в обмен на «добро», на поставки нашего аммиака через Одессу, как это осуществлялось со времен Советского Союза. Видимо, зерновая сделка, которую опять продлили, это та услуга киевскому режиму, что уже ничего не стоит.

Так вот, говорить Зеленский может действительно все что угодно. Но ведь глава ДНР Денис Пушилин твердо заявлял, что суд над нацистами начнется до конца лета. Затем много было сказано, что следствие ведется активно и показания убийц и насильников усиленно подшиваются в их дела.

Но уже и осень в разгаре, а о суде, о котором столько было сказано, что-то ничего не слышно. И потому те самые искренние патриоты опасаются, как бы «азовцы» без излишнего шума, в качестве «жеста доброй воли» и создания предпосылок для переговоров не были бы переданы Киеву. Тем более что и сейчас немало разговоров о том, что националисты и в плену якобы пользуются привилегиями, постоянно звонят родне и обещают скоро вернуться домой.

Видимо, в нынешней ситуации усиленных спекуляций по поводу возможных тайных переговоров ссылки на то, что «все идет по плану», уже не будут иметь прежнего терапевтического эффекта.