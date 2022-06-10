СБУ задержала украинского политолога Погребинского по обвинению в госизмене

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала украинского политолога Михаила Погребинского. Его обвиняют в госизмене, передает ФАН со ссылкой на СБУ. В марте у него проводились обыски.

Киевский политолог Михаил Погребинский был задержан Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене, — сообщил портал.

Отмечается, что в ходе обыска у Погребинского обнаружили визитки нескольких российских политиков, а также «аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации» Украины.

СБУ считает, что политолог был связан со спецслужбами РФ, действовавших на Украине под прикрытием. Кроме того, силовиков смутило участие Погребинского в российских ТВ-шоу, таких как, например, «Соловьев.live».

Однако Киевская городская прокуратура заявила, что обвинение предъявлено заочно, тем самым опровергнув заявление СБУ. Погребинского намерены осудить за высказанные в СМИ экспертные оценки, которые были расценены как «пророссийские»

В марте у политолога уже проводились обыски. Тогда Погребинский подчеркивал, что не является фигурантом никаких дел, а слухи о задержании назвал провокацией.

Политолог является основателем и директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии. За время своей карьеры он был советником премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, советником главы администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, а также советником в избирательном штабе Виктора Януковича.

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