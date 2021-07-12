Политолог Погребинский опроверг информацию о своём задержании на Украине
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
19:56, 27 марта 2022
Михаил ПогребинскийФото: Максим Блинов/РИА Новости
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Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, что у него дома прошли обыски, однако правоохранители его не задерживали. Более того, слухи о своём задержании он назвал провокацией, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моём задержании просто провокация, — сказал он.
Ранее Telegram-канал «Подъём» сообщил, что на Украине задержали 75-летнего политолога Михаила Погребинского. Он последовательно критиковал украинскую власть после событий на Майдане 2014 года и часто выступал экспертом в российских СМИ.
В сообщении говорилось, что Погребинскому вменяют в вину госизмену и незаконное обогащение, а в доме политолога прошли обыски.
Михаил Погребинский — украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. В разное время он был советником премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, советником главы администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, а также советником в избирательном штабе Виктора Януковича.