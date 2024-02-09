СБУ устроила обыски в Киево-Печерской лавре

Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины ранним утром прибыли в Киево-Печерскую лавру для проведения обысков, заявил в своем Telegram-канале адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман. По его словам, служба намерена полностью вытеснить священнослужителей УПЦ из храма, чтобы в дальнейшем передать его во владение Православной церкви Украины, которую в УПЦ считают раскольнической. Однако основания для проведения обыска не раскрываются.

Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска, — написал Чекман.

Конфликт между властями Украины и Украинской православной церковью вокруг Киево-Печерской лавры разгорелся с новой силой в марте 2023 года, когда музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор аренды с УПЦ. В начале июня инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины сменила замки в храме, после чего опечатала корпуса лавры.

В августе 2023 года суд признал действия министерства и музея-заповедника законными. В октябре Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ в первом чтении. Комментируя это решение, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что уничтожение УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси.